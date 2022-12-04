- Сейчас мы в стадии переговоров с "Зенитом", мы ждем, когда они достигнут цифр, которые мы оговорили, чтобы иметь возможность закрыть сделку как можно скорее. Я думаю, что "Зенит" сможет поднять цену и дойти до цифры, установленной "Расингом" Несомненно, для такого крупного клуба, как "Зенит", не составит труда выплатить 8 миллионов евро за весь трансфер, - приводит комментарий агента "СЭ".
Вчера СМИ сообщили, что "Зенит" ведет переговоры о переходе 26-летнего аргентинского форварда из "Расинга" Энцо Копетти. Представитель игрока подтвердил факт переговоров между клубами и озвучил предложенную сумму петербургского клуба - 7,5 миллионов евро.
Футболист в прошлом сезоне занял третью строчку в гонке бомбардиров чемпионата Аргентины, забив 11 голов в 25 играх. Всего на счету Копетти 21 гол 47 матчах во всех турнирах. По данным аналитического портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца составляет 6 миллионов евро.
Агент Копетти: для "Зенита" не составит труда заплатить 8 миллионов евро за игрока
Агент форварда "Расинга" Энцо Копетти Мартин Сендоа рассказал о ходе переговоров между аргентинцам и "Зенитом" по поводу перехода футболиста.
Фото: Getty Images