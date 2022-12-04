Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 1 3 1
ПольшаЗавершен
Англия
3 - 0 3 0
Сенегал2 тайм
Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Копетти: для "Зенита" не составит труда заплатить 8 миллионов евро за игрока

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент форварда "Расинга" Энцо Копетти Мартин Сендоа рассказал о ходе переговоров между аргентинцам и "Зенитом" по поводу перехода футболиста.
Фото: Getty Images
- Сейчас мы в стадии переговоров с "Зенитом", мы ждем, когда они достигнут цифр, которые мы оговорили, чтобы иметь возможность закрыть сделку как можно скорее. Я думаю, что "Зенит" сможет поднять цену и дойти до цифры, установленной "Расингом" Несомненно, для такого крупного клуба, как "Зенит", не составит труда выплатить 8 миллионов евро за весь трансфер, - приводит комментарий агента "СЭ".

Вчера СМИ сообщили, что "Зенит" ведет переговоры о переходе 26-летнего аргентинского форварда из "Расинга" Энцо Копетти. Представитель игрока подтвердил факт переговоров между клубами и озвучил предложенную сумму петербургского клуба - 7,5 миллионов евро.

Футболист в прошлом сезоне занял третью строчку в гонке бомбардиров чемпионата Аргентины, забив 11 голов в 25 играх. Всего на счету Копетти 21 гол 47 матчах во всех турнирах. По данным аналитического портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца составляет 6 миллионов евро.


Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Кейн - лучший бомбардир сборной Англии на ЧМ и Евро
Тихонов - о вылете Бельгии с ЧМ-2022: они показали такой результат из-за внутренних разногласий
Дешам: Мбаппе - лучший игрок в мире
Михневич: добились того, чего Польша не могла добиться за 36 лет 3
Тарханов: такое ощущение, что французы играли в матче с Польшей вполсилы эксклюзив
Кечинов: Мбаппе показал, что сейчас он является лучшим игроком в мире эксклюзив
Семин: Мбаппе - уникальный игрок, но давайте оценим его игру после ЧМ-2022 1
Журналист Ильев: Семшов ведет переговоры с "Чайкой"
Жиру – о своем рекорде: надеюсь, забить еще больше
Агент Дркушича: Бердыев произвел хорошее впечатление. Он умеет развивать молодых
Кейн, Сака и Фоден - в стартовом составе Англии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против сборной Сенегала 3
Шалимов – о вылете Польши с ЧМ-2022: поляки - домой. С Россией так себя вести нельзя 12
Агент Копетти: для "Зенита" не составит труда заплатить 8 миллионов евро за игрока 4
Сумма неустойки за разрыв контракта с Мевлей может составить около 350 тысяч евро 8
Мбаппе - первый игрок в истории, которому удалось забить девять мячей на ЧМ до 24 лет 1