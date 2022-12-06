- Что касается Сычевого, его везде хвалили, но в сборной он ничего не показал. Перейдет ли Владимир в топ-клуб? Перейдет — одно дело, а сможет ли он там играть? У каждого игрока есть своя команда. В "Оренбурге" Сычевой является лидером, забивает, а как будет в другом клубе, никто не знает, - приводит комментарий Силкина "РБ Спорт".
Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой в этом сезоне в РПЛ сыграл в 15 играх, в которых забил 14 мячей. Футболист возглавляет список голеадоров чемпионата, опережая Квинси Промеса по дополнительным показателям. В Кубке России Сычевой в 4 матчах забил 3 гола. Наставник сборной России Валерий Карпин вызвал игрока на ноябрьские матчи против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). В матче против Таджикистана Владимир дебютировал за национальную команду.
Ранее агент Сычевого заявил, что нападающим интересуются топ-клубы РПЛ.
Силкин: в сборной России Сычевой ничего не показал
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин оценил игру форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого.
Фото: РИА Новости