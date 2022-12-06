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Влашич: Гончаренко - самый важный тренер в моей карьере. Без него я бы не был там, где сейчас

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Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что Виктор Гончаренко является важнейшим тренером в его карьере.
Фото: Reuters
"Он давал мне свободу, зарядил меня уверенностью. Без него я бы не был там, где сейчас. Безусловно, пока это мой самый важный тренер в карьере", - цитирует Влашича "Чемпионат".

Напомним, Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 годы, когда тренером "армейцев" был Виктор Гончаренко. Хорватский полузащитник провел за красно-синих 108 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу. После ухода из ЦСКА Влашич играл за "Вест Хэм" и "Торино", в котором выступает сейчас на правах аренды.

С августа этого года Виктор Гончаренко возглавляет "Урал". Екатеринбуржцы занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.


Влашич ЦСКА Гончаренко
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