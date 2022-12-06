Флик – об уходе Бирхоффа: очень сложно заполнить ту пустоту, которую он оставил

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением об отставке Оливера Бирхоффа с поста менеджера национальной команды.

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"Будет очень сложно заполнить ту пустоту, которую он оставил как в личном, так и в профессиональном плане. Наше сотрудничество всегда основывалось на лояльности и доверии", — цитирует наставника пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).



Бирхофф покинул занимаемую должность после того, как сборная Германии не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре. Немцы заняли третье место в квартете с Японией, Испанией и Коста-Рикой.



Бирхофф работал в немецком футбольном союзе, начиная с 2004 года.