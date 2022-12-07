Согласно соглашению, большую часть зарплаты Педриньо будет платить "Локо", лишь небольшая ее часть будет покрываться бразильцами. Кроме того, у "Сан-Паулу" будет необязательное право выкупа бразильца. Причем сумма возможного трансфера будет меньше, чем "Локомотив" заплатил за переход футболиста из "РБ Брагантино".
Напомним, что сегодня московский "Локомотив" официально, с помощью собственных социальных сетей и сайта, объявил об уходе Педриньо (Педро Габриэл) в состав бразильского клуба "Сан-Паулу" на правах годичной аренды. Контракт бразильца с "железнодорожниками" продолжает действовать – он рассчитан до лета 2026 года. Педриньо перешел в "Локомотив" в сентябре 2022 года из "РБ Брагантино". На первых этапах отметился ярким покером в ворота подмосковных "Химок" в Кубке России, а затем его карьера в московском клубе явно пошла на спад. В РПЛ Педриньо результативными действиями так и не отметился.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Локомотив" будет платить большую часть зарплаты Педриньо во время аренды в "Сан-Паулу"
Фото: ТАСС