Как сообщают СМИ, нынешний генеральный директор "Рубина" Рустам Саманов действительно, с большой долей вероятности, покинет клуб. Источник связывает это с плохими результатами команды. На его место придет руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.
"Рубин" после 20 сыгранных туров в Первой лиги набрал 37 очков и находится на 3 месте в таблице. Ранее СМИ сообщили об уходе Рустема Сайманова с поста генерального директора Рубина. Марат Сафиуллин с 2009 года возглавляет УФСН по городу Татарстану
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": новым руководителем "Рубина" станет Сафиуллин из ФНС
В казанском "Рубине" сменится генеральный директор.
Фото: "Бизнес Online"