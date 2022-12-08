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Спортдиректор "Севильи": новости о переходе Айртона - фейк

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Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи отреагировал на информацию о том, что клуб хочет приобрести Айртона.
Фото: Getty Images
- "Севилья" интересуется Айртоном? Эти новости — фейк», — приводит комментарий Мончи "СЭ".

Сегодня СМИ сообщили, что "Севилья" хочет приобрести бразильского футболиста "Спартака" Айртона. Клуб готов предложить за игрока 8 миллионов евро. С весны 2022 года защитник выступает в аренде за "Фламенго". По данным различных источников, Айртон не намерен возвращаться в "Спартак". Бразильский клуб тоже заинтересован в переходе игрока, но готов заплатить только 4,5 миллиона евро. Контракт бразильца со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года.


Севилья Айртон Спартак
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