"Переход в Азиатскую конфедерацию — это лучше, чем вечное ожидание Европы. Понятно, что всем хочется вернуться в еврокубки, но главный вопрос — когда мы сможем это сделать. Если нам придется ждать неизвестное количество времени, то АФК — это лучше, чем ничего", - приводит слова Сутормина "РБ Спорт".
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022 и не будет участвовать в отборе на Евро-2024, а российские клубы пропускают текущий розыгрыш еврокубков.
В связи с этой ситуацией обсуждается выход России из состава УЕФА и переход в АФК - Азиатскую конфедерацию.
Сутормин: переход в Азиатскую конфедерацию - это лучше, чем вечное ожидание Европы
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин поделился мнением о возможном переходе России в состав футбольной Азиатской конфедерации.
Фото: ФК "Зенит"