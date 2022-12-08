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Главный тренер "Алании" Тедеев: наша республика нуждается в выходе клуба в РПЛ

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Главный тренер "Алании" Заур Тедеев рассказал, что его команда стремится к выходу в РПЛ.
Фото: ФК "Алания"
"Наша республика нуждается в выходе "Алании" в РПЛ. Сегодня сильно развивается детский футбол, у нас появилась одна из лучших с точки зрения инфраструктуры академий в стране, в ней есть все, чтобы развивать футболистов. Надо, чтобы эти игроки стремились в команду Премьер-Лиги. Даже ради этого надо стремиться в РПЛ", - цитирует Тедеева "РБ Спорт".

"Алания" ушла на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда Заура Тедеева набрала 38 очков и на три очка отстает от "Балтики", лидирующей во втором по силе дивизионе. Последний раз владикавказцы выступали в РПЛ в сезоне 2012/13, когда вылетели с последнего места.

Заур Тедеев возглавил "Аланию" летом этого года, сменив на посту Спартака Гогниева, который сейчас тренирует "Химки". До этого Тедеев работал в тренерском штабе "Ростова", "Атырау", а также уже возглавлял "Аланию" с 2015 по 2016 год.


Тедеев Алания
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