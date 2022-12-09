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Bobsoccer: "Зенит" предложит Ловрену новый контракт

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"Зенит" хочет оставить у себя в команде хорватского защитника Деяна Ловрена.
Фото: Getty Images
Как сообщают СМИ, "Зенит" предложит Деяну Ловрену новое соглашение. Нынешний контракт хорвата с сине-бело-голубыми заканчивается летом следующего года.

33-летний защитник сборной Хорватии Деян Ловрен в этом сезоне сыграл за Зенит 19 матчей. На счету футболиста один гол и одна результативная передача. Сейчас Ловрен выступает вместе со своей сборной на ЧМ-2022. Команда дошла до 1/4 финала турнира, где сегодня сыграет с Бразилией. Деян провел все 4 матча с первых минут и отметился одним ассистом.

Источник:Вobsoccer


Зенит Ловрен
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