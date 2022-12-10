Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс дал устное согласие на переход в "Атлетико Минейро". Об этом на своем канале сказал бразильский журналист Жорже Никола. Ранее СМИ сообщали, что "Атлетико Минейро" намерен арендовать Фукса в зимнее трансферное окно.
23-летний бразилец Бруно Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года. По данным различных источников, сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Из-за постоянных травм игрок не смог закрепиться в основном составе "армейцев". Контракт футболиста с ЦСКА действует до лета 2025 года. Трансферная стоимость Фукса, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 1,8 миллионов евро.
Журналист Жорже Никола: Бруно Фукс дал устное согласие на переход в "Атлетико Минейро"
Защитник ЦСКА Бруно Фукс может перейти в бразильский "Атлетико Минейро".
Фото: РПЛ