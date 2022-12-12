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"РБ Спорт": два клуба РПЛ заинтересованы в полузащитнике сборной Белоруссии Подстрелове

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Вингер солигорского "Шахтера" Дмитрий Подстрелов может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Шахтер" Солигорск
По данным источника, игроком интересуются два неназванных российских клуба. Отмечается, что это команды из нижней половины турнирной таблицы.

Дмитрий Подстрелов является воспитанником могилевского "Днепра". С января 2020 года он выступает за солигорский "Шахтер". В нынешнем сезоне в активе 24-летнего полузащитника 30 матчей за клуб, в которых он забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом завершается в конце декабря. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Подстрелова в 450 тысяч евро.

Кроме того, на счету Дмитрия 14 матчей в составе сборной Белоруссии.

Источник: "РБ Спорт"


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