По данным источника, игроком интересуются два неназванных российских клуба. Отмечается, что это команды из нижней половины турнирной таблицы.
Дмитрий Подстрелов является воспитанником могилевского "Днепра". С января 2020 года он выступает за солигорский "Шахтер". В нынешнем сезоне в активе 24-летнего полузащитника 30 матчей за клуб, в которых он забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом завершается в конце декабря. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Подстрелова в 450 тысяч евро.
Кроме того, на счету Дмитрия 14 матчей в составе сборной Белоруссии.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": два клуба РПЛ заинтересованы в полузащитнике сборной Белоруссии Подстрелове
Вингер солигорского "Шахтера" Дмитрий Подстрелов может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Шахтер" Солигорск