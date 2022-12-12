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Орлов - о возможном уходе Кругового из "Зенита": все равно, что учиться в университете, а потом пойти в среднюю школу

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Журналист Геннадий Орлов прокомментировал возможный уход Данила Кругового из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Пускай Круговой решает сам. Но куда он пойдет? Ты хочешь прийти королем в какую-то команду, где будешь самым лучшим? Но ты ведь в "Зените" был не самым лучшим. Это все равно что ты проходишь обучение в университете. А ты хочешь пойти сейчас в среднюю школу — в другую команду", - цитирует Орлова Sport24.

Данил Круговой является воспитанником "Зенита". В 2018 году защитника выкупила "Уфа", но уже год спустя "Зенит" вернул игрока себе. В нынешнем сезоне Круговой провел 15 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 2,8 млн евро.


Орлов Круговой Зенит
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