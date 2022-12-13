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"РБ Спорт": "Крылья Советов" отказали "Сочи" в досрочном возвращении Коваленко из аренды

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"Крылья Советов" ответили отказом на желание "Сочи" досрочно вернуть Александра Коваленко из аренды.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По как сообщают СМИ, руководство "Сочи" хотело вернуть 19-летнего полузащитника Александра Коваленко бесплатно. "Крылья Советов" отказали сочинскому клубу, так как в арендном соглашении между "барсами" и Крыльями Советов нет пункта о таком варианте. При этом, как отмечает источник, вопрос еще не решен окончательно. Для позитивного исхода между собой должны договориться владелец "Сочи" Борис Ротенберг и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что новый наставник "Сочи" Курбан Бердыев хочет вернуть Коваленко из аренды уже в зимнее межсезонье.

Александр Коваленко в этом сезоне провел 20 матчей. На счету футболиста 2 мяча и 3 результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт"


Сочи Крылья Советов Коваленко
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