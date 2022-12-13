- У "Спартак" нет конкретного интереса к Диасу. На данный момент никакого официального предложения от клуба не поступало, - приводит комментарий агента Sport 24.
В нынешнем сезоне Пауло Диас принял участие в 33 играх. На счету футболиста один гол. Контракт игрока с аргентинским "Ривер Плейт" рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость чилийца, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 5, 5 миллиона евро.
Сегодня СМИ сообщили, что "Спартак" ищет усиление на позицию центрального защитника в зимнее трансферное окно и проявляет интерес к 28-летнему чилийскому защитнику "Ривер Плейт" Пауло Диасу.
Агент Пауло Диаса: у "Спартака" нет конкретного интереса к Диасу
Агент защитника "Ривер Плейт" Пауло Диаса Пабло Леклер Флуха прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к игроку.
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