Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
1 - 0 1 0
Марокко1 тайм
П1 1.18X 6.8П2 16
Реклама лига ставок Сделать ставку

Гендиректор "Оренбурга": от "Локомотива" обращений по поводу Сычевого не было. У футболиста прописана сумма отступных

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Оренбурга" Василий Еремякин отреагировал на информацию о том, что "Локомотив" не будет покупать Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"
- В клуб никаких официальный обращений от "Локомотива" по поводу Сычевого не поступало. В ситуации, в которой находится Владимир, клуб может только высказать свои рекомендации. У него прописана сумма выкупа, и дальнейшее решение будет за ним: переходить в другой клуб или нет. Теоретически в приоритете желание игрока, но, конечно, мы тоже будем обозначать свои рамки, - приводит комментарий Еремякина Sport24.

Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой стал главным открытием нынешнего розыгрыша РПЛ. Футболист после 17 сыгранных туров является лучшим бомбардиром чемпионата, забив 14 мячей. Также Владимир радовал оренбургских болельщиков результативностью в Кубке России. Там нападающий забил 3 гола. Недавно Сычевой и "Оренбург" подписали новый контракт, рассчитанный до зимы 2024 года. По данным СМИ, сумма отступных за игрока по новому соглашению выросла с 35 миллионов рублей до 100 миллионов.

Сегодня СМИ сообщили, что "Локомотив" больше не интересуется Владимиром Сычевым и рассматривает иностранные кандидатуры на вакантное место форварда. При этом агент футболиста также опроверг данную информацию.

В нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров "Оренбург" располагается на 10 месте в таблице. У подопечных Марцела Лички 25 набранных баллов.


Сычевой Локомотив Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Франция на 5-й минуте открыла счет в матче с Марокко
Metaratings: "Ахмат" интересуется капитаном солигорского "Шахтера" Политевичем
Владелец "Монцы" Берлускони: пообещал игрокам привезти автобус с проститутками, если они обыграют "Милан" или "Ювентус" 6
Медведев - о выкупе Алипа: он проявил себя профессионально. Делает на поле все и даже больше 1
Журналист Карпов: "Краснодар" может подписать Изидора из "Локомотива"
Гризманн, Жиру и Мбаппе - в старте Франции. Зиеш - в основе Марокко. Стартовые составы на матч полуфинала ЧМ-2022
Гендиректор "Зенита" Медведев: Роналду стал свободным агентом? У нас возрастные ограничения 28+ 2
Полузащитник сборной Марокко Амрабат: мы уважаем Мбаппе, но не боимся
"МЮ" связался с агентом Думфриса. "Интер" потребует минимум 50 млн евро
Петржела: понятия не имею, зачем Алип "Зениту". Наверное, потому что он из Казахстана 5
Metaratings: Ненахов останется в "Локомотиве". Тренерский штаб рассчитывает на игрока 1
Гендиректор "Оренбурга": от "Локомотива" обращений по поводу Сычевого не было. У футболиста прописана сумма отступных
Игрок Марокко Амрабат: горд, что мной интересуются "Барселона" и "Атлетико"
Колыванов: у Марокко хорошая команда, но французы сделают все, чтобы финальный матч ЧМ-2022 был их 1 эксклюзив
Гранат: если Марокко сыграет с Францией так же дисциплинированно, как и в предыдущих матчах, то сенсация возможна 3 эксклюзив