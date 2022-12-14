- В клуб никаких официальный обращений от "Локомотива" по поводу Сычевого не поступало. В ситуации, в которой находится Владимир, клуб может только высказать свои рекомендации. У него прописана сумма выкупа, и дальнейшее решение будет за ним: переходить в другой клуб или нет. Теоретически в приоритете желание игрока, но, конечно, мы тоже будем обозначать свои рамки, - приводит комментарий Еремякина Sport24.
Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой стал главным открытием нынешнего розыгрыша РПЛ. Футболист после 17 сыгранных туров является лучшим бомбардиром чемпионата, забив 14 мячей. Также Владимир радовал оренбургских болельщиков результативностью в Кубке России. Там нападающий забил 3 гола. Недавно Сычевой и "Оренбург" подписали новый контракт, рассчитанный до зимы 2024 года. По данным СМИ, сумма отступных за игрока по новому соглашению выросла с 35 миллионов рублей до 100 миллионов.
Сегодня СМИ сообщили, что "Локомотив" больше не интересуется Владимиром Сычевым и рассматривает иностранные кандидатуры на вакантное место форварда. При этом агент футболиста также опроверг данную информацию.
В нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров "Оренбург" располагается на 10 месте в таблице. У подопечных Марцела Лички 25 набранных баллов.
Гендиректор "Оренбурга": от "Локомотива" обращений по поводу Сычевого не было. У футболиста прописана сумма отступных
Генеральный директор "Оренбурга" Василий Еремякин отреагировал на информацию о том, что "Локомотив" не будет покупать Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"