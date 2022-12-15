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Сенников: "Крылья Советов" - очень хорошая команда, но если они продадут Глушенкова, Пиняева и Ежова, то вылетят из РПЛ

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Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о возможном переходе к "железнодорожникам" трех ключевых игроков самарских "Крыльев Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Если говорить о возможном переходе Глушенкова, Пиняева и Ежова в "Локомотив", то могу сказать, что "Крылья Советов" - очень хорошая команда, любой игрок оттуда подойдет для трансфера. ...Но не факт, что всех троих футболистов возьмут в клуб. Если тот же "Зенит" предложит больше денег самарцам и игроку, то футболист уедет в Санкт-Петербург. В это зимнее трансферное окно будет борьба. Плюс, думаю, что Галактионов возьмет еще кого-то из "Пари НН". Если "Крылья" всех троих футболистов продадут, то они вылетят, - цитирует Сенникова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что московский "Локомотив" проявляет предметный интерес к трем футболистам основного состава самарских "Крыльев Советов" - 18-летнему левому вингеру Сергею Пиняеву (15 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, 4 забитых гола, 3 результативных паса), 25-летнему правому вингеру Роману Ежову (16 матчей, 3 гола, 2 результативных паса) и 23-летнему центрфорварду Максиму Глушенкову (21 матч, 6 голов, 6 голевых передач). По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги самарцы занимают в турнирной таблице 11 место, набрав 20 очков в 17 матчах. Московский "Локомотив" набрал 13 очков и находится на 14 месте - в зоне стыковых матчей.


Крылья Советов Локомотив Пиняев Ежов Глушенков Сенников Российские трансферы
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