– На мой взгляд, Пиняев и Глушенков не нужны "Локомотиву", такие трансферы ничего не изменят. Кого им нужно приобрести? Не собираюсь давать советы "Локомотиву", зачем мне это, – приводит слова Смородской "РБ Спорт".
Напомним, что сегодня из двух авторитетных источников прошла информация о том, что московский "Локомотив" максимально близок к тому, чтобы выкупить Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, которые на данный момент представляют самарские "Крылья Советов". Пиняеву в самом начале ноября текущего года исполнилось 18 лет, он несколько раз становился лучшим игроком матча, а также победил в премии "Первая пятерка", став лучшим молодым игроком года в России. Глушенков играл за "Крылья Советов" на правах аренды из московского "Спартака", но недавно был выкуплен самарским клубом. Напомним, что "Локомотив" идет на 14-ом месте в РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей.
Смородская: Пиняев и Глушенков не нужны "Локомотиву". Они ничего не изменят
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала возможный трансфер игроков "Крыльев Советов" Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в московский клуб.
Фото: "СЭ"