По сообщению источника, Ещенко был осужден за финансовые махинации. Теперь государство стало конфисковывать имущество его родственников. Под раздачу попала и квартира, которую Андрей купил на свои деньги. Краснодарская квартира уже под арестом. Сейчас футболист пытается доказать, что это имущество не может быть отобрано, но пока безуспешно.
Российский защитник Андрей Ещенко, выступавший на позиции флангового защитника, провел за московский "Спартак" 109 матчей, забил в них один мяч, отдал три результативных передачи. На втором месте по количеству сыгранных матчей идет киевский "Арсенал" – 72 игры, один гол и три результативных передачи. За махачкалинский "Анжи" Ещенко отыграл 46 матчей, из результативных действий – один забитый мяч. За сборную России Андрей Ещенко успел сыграть 14 матчей, его дебют за национальную команду пришелся на сентябрь 2012 года. Последним клубом Ещенко является ногинское "Знамя". Его контракт с клубом действует до декабря текущего года. В текущем сезоне на счету у Андрей одна игра в Кубке России и шесть игр во Второй лиге.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
"Мутко против": у семьи бывшего футболиста "Спартака" Андрея Ещенко отбирают квартиру
У семьи бывшего футболиста московского "Спартака" Андрея Ещенко отбирают квартиру. Все из-за экс-супруга его жены.
Фото: "СЭ"