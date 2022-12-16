Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

"Мутко против": у семьи бывшего футболиста "Спартака" Андрея Ещенко отбирают квартиру

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
У семьи бывшего футболиста московского "Спартака" Андрея Ещенко отбирают квартиру. Все из-за экс-супруга его жены.
Фото: "СЭ"
По сообщению источника, Ещенко был осужден за финансовые махинации. Теперь государство стало конфисковывать имущество его родственников. Под раздачу попала и квартира, которую Андрей купил на свои деньги. Краснодарская квартира уже под арестом. Сейчас футболист пытается доказать, что это имущество не может быть отобрано, но пока безуспешно.

Российский защитник Андрей Ещенко, выступавший на позиции флангового защитника, провел за московский "Спартак" 109 матчей, забил в них один мяч, отдал три результативных передачи. На втором месте по количеству сыгранных матчей идет киевский "Арсенал" – 72 игры, один гол и три результативных передачи. За махачкалинский "Анжи" Ещенко отыграл 46 матчей, из результативных действий – один забитый мяч. За сборную России Андрей Ещенко успел сыграть 14 матчей, его дебют за национальную команду пришелся на сентябрь 2012 года. Последним клубом Ещенко является ногинское "Знамя". Его контракт с клубом действует до декабря текущего года. В текущем сезоне на счету у Андрей одна игра в Кубке России и шесть игр во Второй лиге.

Источник: телеграм-канал "Мутко против"


Ещенко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Далич – о том, сыграет ли Модрич на Евро-2024: надеюсь, что Лука останется с нами, но решение за ним
Daily Star: Неймар перечислил 30 тысяч долларов Ришарлисону, чтобы тот свел татуировку с его изображением
Гендиректор "Ахмата": новички в команде будут
Умер легендарный сербский футболист Синиша Михайлович. Ему было 53 года 7
Технический директор "Торино": мы не заинтересованы в Дзюбе
"Спартак" продлил контракт с 18-летним Зориным до 2026 года 2
O Dia: "Фламенго" заплатит за переход Айртона 7 миллионов евро
Агент Кокорина: почему Александра нет в заявке "Ариса" на матч? Спрашивайте у клуба
Эвра: не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру
Кокорин снова не попал в заявку "Ариса". Футболист пропустит третий матч подряд 4
Официально: "Фламенго" выкупил Айртона у "Спартака" 3
Официально: Бускетс завершил карьеру в сборной Испании
Инфантино: нам следует снова обсудить формат групп следующего ЧМ. Может, следует сделать 12 групп по четыре команды 4
Журналист Ильев: Кухарчук с большой долей вероятности перейдет из "Химок" в "Торпедо"
CNN: ФИФА отклонила просьбу Зеленского показать его видеообращение на стадионе перед финалом ЧМ-2022 в Катаре 15