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O Dia: "Фламенго" заплатит за переход Айртона 7 миллионов евро

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Стала известна сумма перехода бразильца Айртона из "Спартака" во "Фламенго".
Фото: Getty Images
По данным источника, бразильский "Фламенго" заплатит московскому "Спартаку" за Айртона 7 миллионов евро. Клубы договорились, что бразильцы будут выплачивать сумму сделки по частям. Последний платеж должен быть осуществлен в 2025 году. Футболист подписал контракт до декабря 2027 года.

В этом сезоне Айртон успешно играет во "Фламенго". Футболист является игроком стартового состава и принял участие в 41 матче, в которых забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Благодаря успешной игре футболист был выкуплен "Фламенго". Сегодня "Спартак" сообщил об этом трансфере официально.

Источник: O Dia


Спартак Фламенго Айртон
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