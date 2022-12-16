По данным источника, бразильский "Фламенго" заплатит московскому "Спартаку" за Айртона 7 миллионов евро. Клубы договорились, что бразильцы будут выплачивать сумму сделки по частям. Последний платеж должен быть осуществлен в 2025 году. Футболист подписал контракт до декабря 2027 года.
В этом сезоне Айртон успешно играет во "Фламенго". Футболист является игроком стартового состава и принял участие в 41 матче, в которых забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Благодаря успешной игре футболист был выкуплен "Фламенго". Сегодня "Спартак" сообщил об этом трансфере официально.
Источник: O Dia
O Dia: "Фламенго" заплатит за переход Айртона 7 миллионов евро
Стала известна сумма перехода бразильца Айртона из "Спартака" во "Фламенго".
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