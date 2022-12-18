"Если президент "Лануса" говорит, что продвинулись в переговорах по Пересу, значит так и есть. До начала первых сборов у "Оренбурга" стоит ждать одного или максимум двух новичков, если у нас никого не купят. Новички необязательно будут аргентинцы", - цитирует функционера Sport24.
"Оренбург" завершил осеннюю часть сезона Российской Премьер-лиги на седьмой строчке в турнирной таблице. В 17-ти встречах подопечные Марцела Лички набрали 25 очков.
Весеннюю часть национального чемпионата оренбуржцы начнут с гостевой игры против "Ахмата" - она пройдет в начале марта. За ней последует выездной матч с "Сочи".
Спортдиректор "Оренбурга": продвинулись в переговорах по Пересу. Стоит ждать одного-двух новичков
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о работе клуба на трансферном рынке.
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