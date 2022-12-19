Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Уилкшир - о Захаряне в "Челси": у него талант, без вопросов - но чтобы играть в Европе, одного таланта мало

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник московского "Динамо" Люк Уилкшир оценил шансы полузащитника Арсена Захаряна заиграть в лондонском "Челси" в случае трансфера.
Фото: РПЛ
- Что может ждать Захаряна в "Челси"? Всё зависит только от него. Шанс у него будет, однозначно. Его задача - уцепиться за этот шанс и воспользоваться им. У него есть талант, здесь без вопросов. Но чтобы играть в Европе, одного таланта мало. У тебя не должно быть ментальных проблем, ты должен уметь перестроиться на другой стиль игры, быстро привыкнуть к новой реальности. Порой это становится проблемой для топовых русских игроков, когда они покидают Россию, - цитирует Уилкшира Sport24.

19-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян в августе 2022 года мог перейти в лондонский "Челси" - английский клуб прислал в офис бело-голубых официальное предложение о выкупе трансфера игрока за 15 миллионов евро согласно опции в контракте. Однако сделка не состоялась, поскольку лондонцы не смогли гарантировать "Динамо" получение трансферной компенсации на фоне экономических санкций со стороны Великобритании по отношению к Российской Федерации. По данным СМИ, в зимнее трансферное окно "Челси" вновь будет пытаться оформить переход Захаряна.


АПЛ Динамо Челси Захарян Уилкшир Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Уилкшир: русские игроки не готовы уезжать в Европу. У них возникают проблемы ментального характера
Трушечкин – о Мбаппе: он сделал три гола – это тот чувак, который будет нашим следующим Месси
Агент аргентинского форварда Велиса рассказал о приостановке переговоров с "Краснодаром"
Месси установил на ЧМ-2022 в Катаре 12 рекордов 1
Уилкшир - о Захаряне в "Челси": у него талант, без вопросов - но чтобы играть в Европе, одного таланта мало 1
Уилкшир: у "Динамо" есть всё, чтобы выиграть что-то в ближайшем будущем. Но в этом году они вряд ли станут чемпионами
Болельщики "Урала" признали лучшим игроком осенней части сезона Ранджеловича, Бикфалви не вошел в топ-3 1
"Ростов" отметил 5 лет со дня прихода в клуб Карпина
На ЧМ-2022 был установлен рекорд по количеству послематчевых серий пенальти
Уилкшир: Смолов и Кокорин были главными талантами того "Динамо". Смолов благодаря менталитету взял от карьеры больше
Мбаппе и Месси набрали по 10 очков результативности на чемпионате мира впервые после Марадоны 3
Роналдо - о победе Месси на ЧМ: прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи 19
Сборная Аргентины - вторая команда в истории, начавшая выигранный чемпионат мира с поражения 2
Талалаев: не стал бы говорить, что Месси более велик, чем Марадона. Но в споре с Роналду можно поставить многоточие 8
Аршавин: если бы завтра были выборы президента Аргентины, победил бы Месси 1