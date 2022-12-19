- Что может ждать Захаряна в "Челси"? Всё зависит только от него. Шанс у него будет, однозначно. Его задача - уцепиться за этот шанс и воспользоваться им. У него есть талант, здесь без вопросов. Но чтобы играть в Европе, одного таланта мало. У тебя не должно быть ментальных проблем, ты должен уметь перестроиться на другой стиль игры, быстро привыкнуть к новой реальности. Порой это становится проблемой для топовых русских игроков, когда они покидают Россию, - цитирует Уилкшира Sport24.
19-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян в августе 2022 года мог перейти в лондонский "Челси" - английский клуб прислал в офис бело-голубых официальное предложение о выкупе трансфера игрока за 15 миллионов евро согласно опции в контракте. Однако сделка не состоялась, поскольку лондонцы не смогли гарантировать "Динамо" получение трансферной компенсации на фоне экономических санкций со стороны Великобритании по отношению к Российской Федерации. По данным СМИ, в зимнее трансферное окно "Челси" вновь будет пытаться оформить переход Захаряна.
Уилкшир - о Захаряне в "Челси": у него талант, без вопросов - но чтобы играть в Европе, одного таланта мало
Экс-защитник московского "Динамо" Люк Уилкшир оценил шансы полузащитника Арсена Захаряна заиграть в лондонском "Челси" в случае трансфера.
Фото: РПЛ