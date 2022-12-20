- У него есть квалификация тренера, лицензия. Соответственно, он может любой клуб тренировать. Он что, не может "Барселону" тренировать? Может "Барселону" тренировать. Почему нет? Зависит от его амбиций, его желаний, - приводит комментарий Пиняева Sport24.
57-летний российский специалист Игорь Осинькин является наставником "Крыльев Советов" с лета 2020 года. Под его руководством команды смогла в первый же год выйти в РПЛ. В главном российском турнире "Крылья Советов" показывают красивый атакующий футбол. В первый же сезон самарцы забрались на 8 место. Несмотря на то, что в каждое трансферное окно у клуба покупают ведущих футболистов, подопечные Осинькина находятся на 11 строчке в нынешнем розыгрыше РПЛ, а в Кубке России смогли выйти в верхнюю сетку турнира, обогнав "Зенит "в своем квартете.
Пиняев: Осинькин может тренировать "Барселону"
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев высказался о наставнике команды Игоре Осинькине.
Фото: ФК "Крылья Советов"