Гендиректор "Оренбурга": у нас относительно небольшой клуб, и получить 100 миллионов рублей — это хорошая ситуация

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Генеральный директор "Оренбурга" Василий Еремякин высказался по поводу суммы трансфера Владимира Сычевого в "Крылья Советов".
Фото: РИА Новости
- У нас нет проблем в клубе. Продажу одного из нападающих мы планировали очень давно. У нас относительно небольшой клуб, и для нас получить 100 миллионов рублей — это хорошая ситуация, - приводит комментарий Еремякина "РБ Спорт".

По договору Владимира Сычевого с "Оренбургом" у игрока выросла фиксированная сумма отступных. Теперь для покупки россиянина заинтересованному клубу необходимо заплатить 100 миллионов рублей. По сообщениям СМИ, данным пунктом воспользовались самарские "Крылья Советов", которые ищут замену уходящему Максиму Глушенкову и купили нападающего в свою команду.

"Оренбург" в этом сезоне вернулся в РПЛ. В главном российском футбольном чемпионате подопечные Марцела Лички забрались на восьмое место после 17 сыгранных туров. Сычевой является одним из ключевых футболистов команды. На счету форварда 14 голов в 15 матчах РПЛ.


Оренбург Крылья Советов Сычевой
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