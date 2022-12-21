– Давит ли медийность? Нет, но заставляет быть внимательным. Правильно формулировать речь, нести ответственность за слова. Стараюсь себя контролировать. Какая разница, в каком возрасте игрок начал выступать на профессиональном уровне? Поймать звезду можно и в 35 лет. Надо просто контролировать себя, понимать, как себя вести в жизни, с товарищами, – цитирует Пиняева Sport24.
Сергей Пиняев перешел в самарские "Крылья Советов" летом 2021 года из московского "Чертаново". Свой первый сезон в клубе он провел в качестве запасного игрока, выходящего на поле на замену. В текущем сезоне стал появляться в стартовом составе намного чаще. В частности, это связано с переходом Антона Зиньковского в московский "Спартак" минувшим летом. В текущем сезоне у Пиняева насчитывается пятнадцать матчей за клуб, четыре забитых мяча и три голевых передачи. Значительную часть сезона на его старте Сергей пропустил по состоянию здоровья. По итогам года Пиняев был признан лучшим молодым футболистом в России (премия "Первая пятерка"). Пиняев успел дебютировать за сборную Россию, почти сразу как ему исполнилось 18 лет. Главной темой последних дней является готовящийся переход Сергея Пиняева в московский "Локомотив". Об этом заявляются сразу несколько достоверных источников. Напомним, что "железнодорожники" идут на четырнадцатом месте в РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей.
Пиняев – о звездной болезни: поймать звезду можно и в 35. Надо контролировать себя, понимать, как себя вести в жизни
Полузащитник "Крыльев Советов" и сборной России Сергей Пиняев высказался о том, как не заработать звездную болезнь.
Фото: Чемпионат.com