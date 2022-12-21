По данным источника, клубы уже согласовали трансфер 18-летнего хавбека, но сам игрок сомневается в правильности шага и пытается отказаться от подписания контракта с "железнодорожниками".
Напомним, что в течение последних дней переход Сергея Пиняева в московский "Локомотив" считался чуть ли не свершимся фактом. Слишком большое количество надежных источников подтвердило этот готовящийся трансфер. Сергей Пиняев, вернувшись в состав самарских "Крыльев Советов после восстановления от спонтанного пневмоторакса, провел впечатляющий игровой отрезок. Несколько раз признавался лучшим игроком матчей, был вызван в сборную России и дебютировал за национальную команду, а также стал лучшим молодым игроком года в России по версии премии "Первая пятерка".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Пиняев не хочет переходить в "Локомотив"
Полузащитник "Крыльев Советов" и сборной России Сергей Пиняев не хочет переходить в московский "Локомотив".
Фото: Global Look Press