"Конечно, Милан отправится на сборы с первой командой, это часть сделки. Рабочие отношения с "Войводиной" завершены, Милан сейчас занимается индивидуально, готовится и ждет, когда ему пришлют билеты в Москву", — цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, "Динамо" в августе объявило о подписании сербского защитника "Войводины" Майсторовича. Стороны договорились, что футболист пополнит состав столичной команды после того, как ему исполнится 18 лет.
Майсторович провел 3 матча нынешнего сезона молодежного чемпионата Сербии и не отметился результативными действиями.
Агент Майсторовича: Милан отправится на сборы с первой командой "Динамо"
Агент Александр Важич, представляющий интересы защитника Милана Майсторовича, заявил, что футболист готовится к началу сборов в составе "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"