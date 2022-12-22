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Могилевец: хотелось поиграть в Италии. Там у меня было бы больше возможностей, чем в "Зените"

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Экс-полузащитник "Зенита" Павел Могилевец высказался, что мог уехать в европейский чемпионат и следил за Серией А.
Фото: ФК "Рубин"
"Хотелось поиграть в Италии, особенно после работы со Спаллетти. В академии "Зенита" моя команда ездила туда на турнир — выиграли тогда, я себя проявил. Думаю, там у меня было бы больше всего возможностей себя проявить. Я, конечно, не про топ-команды", - цитирует игрока Sport24.

Могилевец является воспитанником "Зенита". Он покинул коллектив из Санкт-Петербурга в 2017-м году и подписал контракт с "Ростовом". Предыдущий сезон полузащитник провел в "Пари Нижнем Новгороде", а минувшим летом подписал контракт с клубом "Бунедкор", который выступает в чемпионате Узбекистана.

Могилевец успел провести 7 матчей в нынешнем сезоне национального первенства и отметился одной результативной передачей.


Могилевец Зенит
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