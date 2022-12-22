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Могилевец: за Кержакова все делали помощники. Так что насколько он сильный тренер, сказать не могу

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Экс-игрок "Нижнего Новгорода" Павел Могилевец высказался о свое бывшем наставнике Александре Кержакове.
Фото: "СЭ"
- Кержаков вообще по минимуму общался с игроками, там за него все помощники делали. Так что и насколько он сильный тренер, сказать не могу — хотя, наверное, неплохой, раз оставил команду в РПЛ, - приводит комментарий Могилевца Sport24.

Александр Кержаков стал наставником "Нижнего Новгорода" летом 2021 года и смог сохранить команду в РПЛ в ее дебютный сезон. По ходу чемпионата нижегородский клуб обыгрывал "Динамо", "Спартак" и "Зенит". Летом этого года руководство "Нижнего Новгорода" решило сменить главного тренера из-за новой стратегии развития клуба. Команду возглавил Михаил Галактионов.

29-летний полузащитник Павел Могилевец пришел в "Нижний Новгород" летом 2021 года, но не смог закрепиться в команде и уже через полгода покинул команду.


Пари НН Кержаков Могилевец
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