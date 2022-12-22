- Информация о том, что "Краснодар" проявляет интерес к Леандро Андраде — абсолютно неправильна. Это фейк. В наш клуб не поступало никакого предложения. Сам игрок тоже слышит об этом впервые. К нему нет никакого интереса из России. С Леандро никто не связывался, - приводит комментарий пресс-атташе Sport24.
Вчера СМИ дали информацию о том, что "Краснодар" находится в поисках усиления атакующего потенциала команды и хочет приобрести вингера из Кабо-Верде Леандро Андраде. В этом сезоне футболист является главным креативщиком команды и в 15 играх оформил семь голевых передач. Аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Леандро в 500 тысяч евро.
"Краснодар" после 17 сыгранных туров располагается на 7 месте в таблице РПЛ. На счету "быков" 25 набранных баллов. "Карабах" лидирует в азербайджанском первенстве. Команда набрала 47 очков за 17 игр.
"Карабах": информация об интересе "Краснодара" к Андраде – фейк
Пресс-атташе "Карабаха" Гюндюз Аббасзаде дал комментарий по поводу появившейся информации о том, что Леандро Андраде может перейти в "Краснодар".
Фото: ФК "Карабах"