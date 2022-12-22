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Семин: Мурило готов к переходу в "Атлетико". Он стал опытнее, чем был в "Локомотиве"

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможный переход центрального защитника "Палмейраса" Мурило в мадридский "Атлетико".
Фото: Global Look Press
В Бразилии он себя хорошо проявил. Мурило физически очень одаренный футболист. Думаю, у него получится в "Атлетико". Мурило любит футбол. У него были сложности в "Локомотиве". Ошибки, которые были в московском клубе он уже допустил, стал более опытным, – цитирует Семина "РБ Спорт".

Напомним, что чуть ранее один из иностранных источников (издание Bolavip) сообщило об интересе мадридского "Атлетико" к бывшему центральному защитнику московского "Локомотива" Мурило, который сейчас представляет "Палмейрас". Из "Локомотива" Мурило ушел в январе 2022 года. А пришел в московский клуб он в июле 2019 года, из другого бразильского клуба – "Крузейро". "Железнодорожники" заплатили за тот трансфер миллион евро. В "Палмейрас" игрок перешел за два миллиона евро. За "Локомотив" Мурило успел провести 71 матч, забить пять голов, отдать одну голевую передачу. За "Палмейрас" у Мурило в текущем сезоне насчитывается 57 матчей, 11 голов и две результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость бразильского защитника в шесть с половиной миллиона евро.


Семин Мурило
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