Напомним, ранее появилась информация, что "Спартак" заинтересован в приглашении Рожерио в зимнее трансферное окно. Однако, как сообщает источник, итальянский клуб отклонил предложение красно-белых.
Рожерио выступает за "Сассуоло" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отличился тремя результативными передачами. Ранее 24-летний игрок защищал цвета "Ювентуса" и "Интернасьонала". Контракт Рожерио с "Сассуоло" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5,8 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Сассуоло" отказался продавать Рожерио в "Спартак"
"Сассуоло" отклонил предложение "Спартака" по трансферу защитника Рожерио.
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