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Могилевец: нигде не видел коллектива и атмосферы лучше, чем в "Ростове" при Бердыеве

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Полузащитник узбекского "Бунёдкора" Павел Могилевец рассказал о совместной работе в "Ростове" с главным тренером Курбаном Бердыевым.
Фото: ФК "Ростов"
- Жесткий ли тренер Курбан Бекиевич? Для меня - вообще нет. Нигде я не видел коллектива и атмосферы лучше, чем тогда в "Ростове": душевно, по-семейному. Да, с молодежью Бекиевич держал дистанцию, но над опытными футболистами, с которыми он давно работал, мог даже где-то и пошутить. Нас и болельщики, и сам Бекиевич называли "мужики". Когда Бердыев заходил в раздевалку после побед, мы скандировали всей командой: "Мужики! Мужики!" И он тоже - очень круто, когда ты своими действиями на поле заставляешь такого серьезного, повидавшего футбол человека улыбнуться, - передает слова Могилевца Sport24.

29-летний полузащитник Павел Могилевец выступал за "Ростов" в период с июля 2015 года по июнь 2016 года, а также с января 2017 года по февраль 2018 года. Большую часть этого времени футболист работал под руководством туркменского специалиста Курбана Бердыева, который был главным тренером желто-синих с декабря 2014 года по август 2016 года, после чего до июня 2017 года находился в клубе на должности вице-президента-консультанта, фактически работая с командой. В сезоне-2015/2016 "Ростов" под руководством Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России, до последних секунд чемпионата претендуя на золото в борьбе с ЦСКА. В феврале и марте 2017 года после дебюта в Лиге чемпионов (третье место в группе с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ) команда выступала в Лиге Европы, где в 1/16 финала прошла чешскую "Спарту" (4:0, 1:1), а в 1/8 финала уступила будущему победителю турнира "Манчестер Юнайтед" (1:1, 0:1).


Ростов Бердыев Могилевец
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