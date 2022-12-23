Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Форвард "Урала" Влут: Промес - легенда "Спартака" и всего российского футбола

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Урала" Рэй Влут поделился мнением о форварде "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"
"В России Промес - легенда? Да, Промес — легенда "Спартака" и всего российского футбола. По-моему, он лучший. Посмотрите на его статистику! Сколько он забил голов и отдал голевых передач. Вот и в этом сезоне Квинси топовый", - цитирует Влута Sport24.

В нынешнем сезоне Квинси Промес провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач. Голландец является лучшим в чемпионате по системе гол плюс пас и делит с Владимиром Сычевым лидерство в гонке бомбардиров.

Промес вернулся в "Спартака" зимой прошлого года. До этого нидерландец уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы. В этом году Квинси исполнилось 30 лет.


Влут Промес Урал Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Юран: уверен, "Химки" ждет вылет в Первую лигу. Выбран путь в никуда
Советник президента РФС Каменской: по Азии взяли тайм-аут. Думаю, до середины следующей недели
Мбаппе стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022
Иван Карпов: новым тренером "Краснодара" станет серб Владимир Ивич
Федун: переход в Азию? Что лучше: лечиться, и есть надежда на выздоровление, или умереть и ничего не делать? 1
Полузащитник "МЮ" Фред может перейти в "ПСЖ"
Орлов: Роналду надо идти в "Реал". Его сможет реанимировать только Анчелотти 2
Бушманов - о возможности возглавить "Пари НН": со мной связывались представители клуба 2
Гол Ришарлисона ударом через себя признан лучшим на ЧМ-2022 2
Мартинес - о промахе Тчуамени с пенальти: я знал, что мальчик будет нервничать. Переиграл его ментально - он облажался 1
Журналист Карпов: Пиняев и Глушенков на 100% в "Локомотиве" 4
Влут: больно смотреть, что футболисты сборной России лишаются мечты - сыграть на чемпионате мира
Соболев: в "Томи" у меня была зарплата 13 тысяч, 100 рублей на день. Выбирал: шоколадку купить или чипсы 11
Кафанов: Мартинес заслужил звание лучшего вратаря ЧМ-2022. Если бы не выручил в финале, Франция стала бы чемпионом
Президент "Оренбурга" Еремякин: трансфер Сычевого - рекордный для команды за 5 лет