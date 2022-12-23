"В России Промес - легенда? Да, Промес — легенда "Спартака" и всего российского футбола. По-моему, он лучший. Посмотрите на его статистику! Сколько он забил голов и отдал голевых передач. Вот и в этом сезоне Квинси топовый", - цитирует Влута Sport24.
В нынешнем сезоне Квинси Промес провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач. Голландец является лучшим в чемпионате по системе гол плюс пас и делит с Владимиром Сычевым лидерство в гонке бомбардиров.
Промес вернулся в "Спартака" зимой прошлого года. До этого нидерландец уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы. В этом году Квинси исполнилось 30 лет.
Форвард "Урала" Влут: Промес - легенда "Спартака" и всего российского футбола
Нападающий "Урала" Рэй Влут поделился мнением о форварде "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"