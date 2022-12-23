Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Ивич - основной кандидат на роль главного тренера "Краснодара". По данным источника, "быки" предложили сербскому специалисту зарплату в 1,5 млн евро в год, которая может быть увеличена до 2-х млн евро.
Владимир Ивич сейчас возглавляет "Маккаби Тель-Авив". Он работает в израильском клубе с лета этого года. После 14 туров его команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Израиля. До этого Ивич работал с "Уотфордом" и греческим "ПАОКом".
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в РПЛ. Сейчас команду тренирует Александр Сторожук.
Источник: one.co.il
one.co.il: "Краснодар" предлагает Ивичу зарплату в 1,5 млн евро в год, чтобы он согласился возглавить клуб
Стало известно, какие условия "Краснодар" предлагает главному тренеру "Маккаби" Владимиру Ивичу, чтобы он перебрался в РПЛ.
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