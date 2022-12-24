Голландский журналист: может, Слуцкому и Дзюбе стоит отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндаперов?

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Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс высказался о перспективах экс-главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого найти себе новый клуб.
Фото: ФК "Рубин"
- Не понимаю, почему Слуцкий до сих пор не нашел себе новый клуб. Знаю, что он отличный комик. Может, Леониду и его другу Артему Дзюбе и правда стоит отдохнуть, отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндаперов? Шутки шутками, но уверен, что Слуцкий скоро найдет себе команду. В России он до сих пор остается востребованным специалистом, - передает слова Ламмерса Sport24.

51-летний экс-главный тренер "Рубина", сборной России, ЦСКА, "Крыльев Советов", "Москвы", английского "Халл Сити" и голландского "Витесса" Леонид Слуцкий 15 ноября покинул казанский клуб по собственному желанию. Под руководством Слуцкого "Рубин" занял предпоследнее 15 место в сезоне-2021/2022 Российской премьер-лиги и напрямую вылетел в Первую лигу. Ранее специалист эпизодически принимал участие в выступлениях команд КВН.


Рубин Слуцкий Дзюба
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