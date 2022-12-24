- С 2011-го я стал судить Лигу Европы, потом Лигу чемпионов. К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать тяжело. Я очень скучаю по Лиге чемпионов. Гимн слушаю - и слезы наворачиваются. Смотрю и думаю: мы еще недавно там судили. Было много моментов, когда выключал трансляцию. Просто потому, что переживаю, - приводит комментарий Карасева "РБ Спорт".
Сергей Карасев имеет эмблему ФИФА и входит в категорию элитных арбитров организации. Россиянин обслуживал матчи ЛЧ и ЛЕ. Также арбитр успешно отработал на Евро-2022, где судил матч 1/8 финала Нидерланды-Чехия (0:2),а также работал резервным судьей на полуфинале турнира между Испанией и Италией (1:1 ,4-2 пен.). Также руководство УЕФА доверило Карасеву судейство матча за Суперкубок Европы между "Челси" и "Вильярреалом", который завершился победой "синих" ( 1:1, 6:5 пен.). С весны 2022 года российские арбитры не обслуживают европейские соревнования. При этом Карасев вместе со своей бригадой весной этого года ездил судить матчи чемпионата Саудовской Аравии.
Карасев: у меня наворачиваются слезы от гимна ЛЧ. Из-за переживаний иногда выключаю трансляцию
Судья Сергей Карасев рассказал о своих переживаниях из-за того, что российские арбитры не судят матчи Лиги чемпионов.
Фото: РПЛ