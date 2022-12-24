- Хуниор приедет в Россию в первых числах января. Точной даты пока нет, - цитирует Серрати Sport24.
29-летний центральный защитник из Парагвая Хуниор Алонсо стал игроком "Краснодара" зимой 2022 года, подписав контракт на 3,5 года. Но за "быков" футболист не сыграл ни одной официальной встречи и весной, приостановив соглашение с клубом, отправился в аренду в "Атлетико Минейро". За бразильский клуб парагваец отыграл 44 игры во всех турнирах и смог оформить 3 успешных ассиста. Трансферная стоимость Алонсо, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет семь миллионов евро.
Агент Алонсо: Хуниор приедет в расположение "Краснодара" в начале января
Агент защитника Хуниора Алонсо Диего Серрати рассказал о том, когда футболист прибудет в расположение "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"