Бояринцев: чтобы конкурировать с "Зенитом", "Спартаку" нужна равноценная скамейка. Тогда красно-белые навяжут борьбу

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Бывший футболист московского "Спартака" Денис Бояринцев отметил слабую скамейку запасных красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
– Чтобы конкурировать с "Зенитом", нужна равноценная скамейка. Если у "Спартака" будет хорошая обойма, будет взаимозаменяемость. Большой плюс, что подтягиваются молодые игроки. Красно-белые однозначно навяжут борьбу "Зениту" за золото, – цитирует Бояринцева "РБ Спорт".

На данный момент отставание московского "Спартака" в турнирной таблице Российской премьер-лиги от привычно лидирующего "Зенита" составлять шесть очков. У красно-белых в активе насчитывается 36 очков, у клуба из Санкт-Петербурга – 42. Позади семнадцать туров, а возобновится чемпионат России в начале марта 2023 года. "Спартак" в первом матче после паузы сыграет дома с "Уралом", а "Зенит" примет на своей стадионе нижегородский футбольный клуб "Пари НН", который после семнадцатого тура лишился своего главного тренера Михаила Галактионова, ушедшего в московский "Локомотив". "Спартак" с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль, сменивший на этом посту итальянца Паоло Ваноли. "Зенитом" уже несколько сезонов руководит Сергей Семак.


Бояринцев Спартак Зенит РПЛ
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Бояринцев: чтобы конкурировать с "Зенитом", "Спартаку" нужна равноценная скамейка. Тогда красно-белые навяжут борьбу