– Шансы на чемпионство "Спартака" есть всегда, но команде нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона. В атаке у красно-белых хорошая конкуренция, а вот сильный опорный полузащитник очень нужен. Он должен вести игру, разрушать атаки соперников. В обороне тоже не помешал бы квалифицированный игрок, – цитирует Бояринцева "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части сезона московский "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Красно-белые набрали 36 очков и отстают от лидирующего "Зенита" на шесть баллов. "Спартак" может усилиться новыми футболистами в зимнее трансферное окно. Прямо сейчас российский футбол ушел на зимний перерыв. Матчи Кубка России вернутся в конце феврале 2023 года, а игры Российской премьер-лиги возобновятся в начале марте следующего же года. Красно-белые в РПЛ для начала сыграют дома с футбольным клубом "Урал" из Екатеринбурга. После этого в гости к "Спартаку" приедет воронежский "Факел". В Кубке России московский "Спартак" занял первое место в своей группе, где помимо него играли "Зенит", "Крылья Советов" и "Факел".
Бояринцев: "Спартаку" очень нужен сильный опорный полузащитник. Игрок в оборону тоже не помешал бы
Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев рассказал, какого игрока не хватает красно-белым.
Фото: ФК "Зенит"