Спортивный директор "Оренбурга": думаю, закроем сделку по Хотулеву до конца года. Сам игрок об этом пока не знает

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев ответил на вопрос о выкупе центрального защитника Данилы Хотулева, права на которого принадлежат "Зениту".
Фото: Global Look Press
– Надеемся оформить выкуп Хотулева, если не будет технических проблем. Думаю, сделку закроем до конца года. Сейчас все на стадии переговоров между клубами. Сам Хотулев пока об этом не знает, – цитирует Андреева "РБ Спорт".

Последние месяцы Данила Хотулев провел в футбольном клубе "Оренбург" на правах аренды, в которой он находился с февраля 2022 года. Хотулев в общей сумме принял участие в двенадцати матчах за клуб из Оренбурга, который еще в предыдущем сезоне выступал в более низшем дивизионе – Футбольной национальной лиге (ныне – Первая лига). На данный момент "Оренбург" занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Позади семнадцать туров РПЛ и вся первая часть сезона. Чемпионат России возобновится в начале марта 2023 года. Сейчас российский футбол находится на зимней паузе.


Оренбург Зенит РПЛ
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