"Краснодар" продолжает предпринимать попытки по подписанию центрального защитника "Ростова" Максима Осипенко. Как сообщает "РБ Спорт", "горожане" готовы повысить предложенную за трансфер игрока сумму до 6-ти миллионов евро. Ранее предложение "Краснодара" составляло 4 миллиона.
По данным источника, данное предложение "Краснодара" является финальным. Клуб не готов предлагать за игрока сумму, которая превышала бы 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в Максиме Осипенко руководство черно-зеленых видит замену парагвайскому центральному защитнику Хуниору Алонсо, который собирается покинуть Россию летом.
"РБ Спорт": "Краснодар" готов заплатить "Ростову" 6 миллионов евро за трансфер Осипенко
Защитник сборной России Максим Осипенко может сменить команду в летнее трансферное окно.
Фото: "Матч ТВ"