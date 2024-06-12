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"РБ Спорт": "Краснодар" готов заплатить "Ростову" 6 миллионов евро за трансфер Осипенко

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Защитник сборной России Максим Осипенко может сменить команду в летнее трансферное окно.
Фото: "Матч ТВ"
"Краснодар" продолжает предпринимать попытки по подписанию центрального защитника "Ростова" Максима Осипенко. Как сообщает "РБ Спорт", "горожане" готовы повысить предложенную за трансфер игрока сумму до 6-ти миллионов евро. Ранее предложение "Краснодара" составляло 4 миллиона.

По данным источника, данное предложение "Краснодара" является финальным. Клуб не готов предлагать за игрока сумму, которая превышала бы 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в Максиме Осипенко руководство черно-зеленых видит замену парагвайскому центральному защитнику Хуниору Алонсо, который собирается покинуть Россию летом.

Краснодар Ростов Максим Осипенко Российские трансферы
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