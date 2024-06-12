"Важно понимать, что, играя за "Зенит", у форварда всегда больше шансов забить, чем в других клубах. "Зенит" постоянно доминирует и создает моменты. Поэтому если Гуарирапа забил 8 мячей в 10 матчах за "Сочи" в РПЛ, то у него определенно есть шансы повторить успех Кассьерры", - поделился Лепехин.
Венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа присоединился к "Сочи" в январе 2024-го года из "Каракаса". "Горожане" заплатили за полугодичную аренду 21-летнего нападающего 200 тысяч евро. В конце сезона "Сочи" выкупил контракт Гуарирапы у "Каракаса" за 800 тысяч евро.
В весенней части сезона нападающий отметился 9-ю голами и 1-й передачей в 11-ти матчах РПЛ и Кубка России. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Гуарирапы заинтересован "Зенит". Летом 2022-го года колумбиец Матео Кассьерра перешел из "Сочи" в "Зенит" за 4,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне Матео Кассьерра записал на свой счет 21 забитый мяч в РПЛ. С этим результатом он стал лучшим бомбардиром турнира.
Источник: "РБ Спорт"
Лепехин: если Гуарирапа забил 8 мячей в 10 матчах за "Сочи", то в "Зените" он может повторить успех Кассьерры
Экс-футболист "Зенита" Константин Лепехин высказался о возможном трансфере в санкт-петербургский клуб форварда "Сочи" Сауля Гуарирапы.
Фото: "Чемпионат"