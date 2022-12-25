"Я люблю Россию и буду очень рад, если удастся получить паспорт. Можно получить паспорт за один день по распоряжению президента? Если у меня появится номер Путина, я ему позвоню и попрошу сделать мне паспорт", - цитирует игрока "Матч ТВ".
Аргентинский футболист проводит второй сезон в составе "Пари НН". В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги 27-летний защитник сыграл в 13-ти матчах и не записал на свой счет результативных действий.
Нижегородцы завершили первую часть чемпионата страны на 12-м месте в турнирной таблице. Коллектив набрал 19 очков по итогам 17-ти туров и на 6 баллов опережает команды из зоны стыковых матчей.
Игрок "Пари НН" Масоэро: если у меня появится номер Путина, позвоню ему и попрошу сделать мне паспорт
Защитник "Пари Нижнего Новгорода" Лукас Масоэро поделился мнением об идее получить российский паспорт.
Фото: РПЛ