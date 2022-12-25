– Ситуация с Агаларовым стояла у нас перед глазами. Мы пытались проанализировать, почему у него не пошло, может ли такое повториться с Сычевым. Владимир мало играл на высоком уровне, но мы посчитали, что у него достаточно качеств, которые не дадут ему остановиться. Мы должны уже на сборах предпринять шаги, чтобы с Сычевым это не повторилось. Мы играем не так, как "Оренбург", но постараемся, чтобы он был и более вовлеченным в игру, проявлял свой бомбардирский талант как игрок штрафной, – цитирует Осинькина Metaratings.
Напомним, что лучшим бомбардиром предыдущего сезона Российской премьер-лиги сенсационно стал центральный нападающий "Уфы" Гамид Агаларов. В прошлом розыгрыше РПЛ Гамид забил 19 мячей. По окончании сезона сам футбольный клуб "Уфа" вылетел в Первую лигу (ранее – Футбольная национальная лига), а Агаларов остался в РПЛ, перейдя в грозненский "Ахмат", за который он по итогам первой части сезона отличился лишь однажды. Гамид никак не может пробиться в стартовый состав, проигрывает конкуренцию своим альтернативным партнерам по амплуа. Владимир Сычевой является лучшим бомбардиром по итогам семнадцати туров текущего сезона РПЛ. За "Оренбург", который еще в предыдущем сезоне представлял ФНЛ, Владимир забил 14 мячей. Столько же мячей у Квинси Промеса из московского "Спартака", но Сычевой превосходит голландского полузащитника по мячам, забитым с игры. Сегодня самарские "Крылья Советов" официально объявили об его приобретении у футбольного клуба "Оренбург". Владимир подписал с самарским клубом контракт на три с половиной года. "Крылья Советов" уже объявили, что он будет выступать за клуб под фамилией Писарский.
Осинькин: мы на сборах должны предпринять шаги, чтобы с Сычевым не повторилась ситуация Агаларова
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин сравнил новичка его команды Владимира Сычевого и лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ Гамида Агаларова.
Фото: Global Look Press