Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Осинькин – о Сычевом: мы пока не знаем его настоящий уровень. Мы взяли его как бомбардира, нам нужны голы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, сколько голов он ждет от новичка команды Владимира Сычевого.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Сколько голов я жду от Сычевого во второй части сезона? Это вопрос психологии и мастерства. Мы пока не знаем настоящий его уровень, не знаем, насколько быстро он станет частью команды – оцифровывать ожидания трудно. Но все-таки мы его брали как бомбардира, нам нужны голы. Надеемся, он с этой работой справится, – приводит слова Осинькина Metaratings.

В первой части российского футбольного сезона 2022/2023 Владимир Сычевой забил 17 мячей за "Оренбург" – 14 в рамках Российской премьер-лиги и три на групповом этапе Кубка России. Помимо забитых мячей на счету у Сычевого имеется две результативные передачи в РПЛ. В общей сумме за оба турнира на футбольном поле Владимир провел 1 283 минуты. Сычевой перешел в "Оренбург" летом 2021 гола из "Крымтеплицы". Сегодня было официально объявлено о переходе Владимира в самарские "Крылья Советов", с которыми он подписал контракт на три с половиной года. В ноябре текущего года Владимир Сычевой успел дебютировать за сборную России по футболу. Случилось это 17 ноября в товарищеском матче со сборной Таджикистана.


Осинькин Сычевой Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Jornal de Not?cias: Моуринью сейчас не готов уйти из "Ромы" ради поста тренера сборной Португалии
Гранат – о Пиняеве в "Локомотиве": "Крылья" — не самый амбициозный клуб. Это футбольный инкубатор 1
Агент Эраковича – об интересе "Краснодара" к игроку: эта информация была актуальна пару месяцев назад
"РБ Спорт": "Торпедо" вышло из переговоров с Дзюбой 2
Сычевой: хочу, чтобы на спине была фамилия Писарский. Это произойдёт в ближайшем будущем
Гендиректор "Зенита" - об интересе к Языджи: бессмысленные слухи не стоят комментариев
Журналист Карпов: в борьбу за Самошникова включился "Зенит" 5
Sport24: Языджи не входит в сферу интересов московского "Динамо"
Дьяков: возвращение Бердыева – это плюс для всего российского футбола. Всем будет интересно следить за "Сочи"
61Saat: Языджи близок к переходу в "Зенит". Также за полузащитником "Трабзонспора" следит "Динамо" 2
Корниленко: хотим, чтобы Сычевой в "Крыльях" оставался лучшим бомбардиром РПЛ
Transfermarkt: Максименко, Зобнин, Баринов и Гайч вошли в топ-10 самых подешевевших игроков в РПЛ за 2022 год 5
Балахнин: у Бердыева все получится в "Сочи", но быстрого результата не будет
Журналист Ильев: тульский "Арсенал" планирует расстаться с 9 игроками, в числе которых Деспотович, Беляев и Кангва 1
Спортивный директор "Оренбурга": к уходу Сычевого отнеслись нормально, спокойно. У нас есть кому играть вместо него 1