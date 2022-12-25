– Сколько голов я жду от Сычевого во второй части сезона? Это вопрос психологии и мастерства. Мы пока не знаем настоящий его уровень, не знаем, насколько быстро он станет частью команды – оцифровывать ожидания трудно. Но все-таки мы его брали как бомбардира, нам нужны голы. Надеемся, он с этой работой справится, – приводит слова Осинькина Metaratings.
В первой части российского футбольного сезона 2022/2023 Владимир Сычевой забил 17 мячей за "Оренбург" – 14 в рамках Российской премьер-лиги и три на групповом этапе Кубка России. Помимо забитых мячей на счету у Сычевого имеется две результативные передачи в РПЛ. В общей сумме за оба турнира на футбольном поле Владимир провел 1 283 минуты. Сычевой перешел в "Оренбург" летом 2021 гола из "Крымтеплицы". Сегодня было официально объявлено о переходе Владимира в самарские "Крылья Советов", с которыми он подписал контракт на три с половиной года. В ноябре текущего года Владимир Сычевой успел дебютировать за сборную России по футболу. Случилось это 17 ноября в товарищеском матче со сборной Таджикистана.
Осинькин – о Сычевом: мы пока не знаем его настоящий уровень. Мы взяли его как бомбардира, нам нужны голы
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, сколько голов он ждет от новичка команды Владимира Сычевого.
Фото: ПФК "Крылья Советов"