– Возвращение Бердыева – это плюс для всего российского футбола. Давно его не было. Думаю, что это новый стимул для Бердыева. Всем будет интересно следить за "Сочи", в какой футбол они будут играть, – приводит слова Дьякова "РБ Спорт".
Сегодня футбольный клуб "Сочи" официально объявил о назначении Курбана Бекиевича Бердыева главным тренером команды. До этого Бердыев работал в иранском "Тракторе". Еще ранее был в "Кайрате", в России тренировал "Ростов" и "Рубин". Был вице-президентов обоих российских клубов. Контракт Курбана Бекиевича с "Сочи" заключен до лета 2025 года. К своим прямым обязанностям он приступит прямо с нового года. С ним команда отправится на сборы, с ним же возобновит сезон Российской премьер-лиги в начале марта 2023 года. "Сочи" в первом матче РПЛ в новом году примет на своем поле московский ЦСКА, который идет пятым в турнирной таблице РПЛ. Сам "Сочи" занимает девятую строчку.
Дьяков: возвращение Бердыева – это плюс для всего российского футбола. Всем будет интересно следить за "Сочи"
Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков, знакомый с Курбаном Бердыевым по совместной работе, прокомментировал назначение 70-летнего специалиста в "Сочи".
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