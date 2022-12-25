"Информация об интересе "Краснодара" — фейк. Это было актуально пару месяцев назад", — цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что южане нацелены на подписание сербского защитника и готовы выплатить "Црвене Звезде" отступные в размере 10-12 млн евро.
До этого сообщалось, что в услугах Эраковича также заинтересован "Зенит".
Агент Эраковича – об интересе "Краснодара" к игроку: эта информация была актуальна пару месяцев назад
Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы защитника "Црвены Звезды" Страхини Эраковича, прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны "Краснодара".
Фото: Getty Images