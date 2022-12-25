- На данный момент неизвестно, останутся ли Мантуан и Иван в "Зените". Ничего еще не решено. Хотят ли продолжить карьеру здесь? Думаю, да, - приводит комментарий агента Sport24.
Два бразильский футболиста - вратарь Иван и вингер Густаво Мантуан стали игроки "Зенита" летом 2022 года, подписав арендное соглашение сроком на один сезон. Бразильцы не являются игроки стартового состава. Голкипер играет только в Кубке России, где провел 4 игры и пропустил 5 мячей. Мантуан принял участи в 18 матчах во всех соревнованиях. На счету футболиста 3 гола и 1 ассист.
Вчера СМИ сообщили, что "Зенит" и "Коринтианс" согласовали сделку по обмену своего форварда Юри Алберто на двух игроков бразильской команды – Роберта Ренана и Эдуардо Кейроса. Иван вернется в "Коринтианс" и будет продан в другой клуб. Будущее Мантуана пока неизвестно.
Агент - о будущем Мантуана и Ивана: еще ничего не решено. Игроки хотят продолжить карьеру в "Зените"
Агент игроков "Зенита" Ивана и Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия отреагировал на информацию о том, что футболисты могут покинуть клуб.
Фото: ФК "Зенит"