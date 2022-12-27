- Сможет ли "Спартак" в этом сезоне побороться с "Зенитом" за титул? Ну, скажу банально: вообще, перед каждым сезоном он заявляет о своих претензиях на чемпионство. Так что эти претензии нужно воплотить в жизнь. Посмотрим за конкуренцией. Последние матчи на Кубок и в чемпионате России показали, что противостояния с "Зенитом" серьезные, эмоциональные, а как будет в дальнейшем выражено в очках, футбол покажет, - передает слова Ширко Matchtv.ru.
Московский "Спартак" по итогам осенней части текущего сезона Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Отставание красно-белых от лидирующего "Зенита" составляет 6 очков, у идущего третьим "Ростова" - 35 очков. За последние 20 сезонов "Спартак" становился чемпионом один раз - в сезоне-2016/2017. До этого красно-белые выиграли 9 из первых 10 проводившихся чемпионатов России. В сезоне-2021/2022 "Спартак" занял десятое итоговое место в чемпионате России с 38 набранными очками, при этом москвичи стали обладателями Кубка России.
Ширко: "Спартак" перед каждым сезоном заявляет о своих претензиях на чемпионство, нужно их воплотить в жизнь
Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко высказался о перспективах красно-белых на борьбу за золотые медали чемпионата в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"